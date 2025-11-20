  • News24
Disagi

Città bloccata, non arrivano i pasti a scuola: scatolette e pranzo al sacco per i bambini

Distribuzione mensa bloccata dallo sciopero ex Ilva, tonno e succhi di frutta per gli studenti 

Genova. Mentre prosegue il blocco dei lavoratori ex Ilva a Cornigliano, la città continua a vivere disagi legati alla viabilità finita nel caos.

A farne le spese anche i bambini delle scuole del centro levante cittadino e della Val Bisagno, che oggi a scuola hanno visto servire scatolette di tonno al posto dei piatti cucinati. La causa del disservizio è l’impossibilità dei mezzi dedicati alla consegna dei pasti di muoversi per tempo in città partendo dall’unico centro di cottura cittadino, a Sestri Ponente.

Un problema che ha spinto Comune di Genova e dirigenze scolastiche a chiedere alle famiglie, in via cautelativa, di preparare un pranzo al sacco per la giornata di domani.

“Chiaramente questi pasti non saranno messi in conto al pagamento mensa – specifica l’assessora Rita Bruzzone – contiamo che nei prossimi giorni si torni alla normalità. Certo è che le mense scolastiche sono un servizio cruciale, sciacciato dalle logiche degli appalti al ribasso. Una condizione su cui vorremmo intervenire”.

Nei prossimi giorni l’assessora incontrerà lavoratori, sindacati e aziende per affrontare le criticità legate al servizio.

