Sabato 15 e domenica 16 novembre l’artigianato del Mediterraneo alla Marina di Sestri

Genova. Sabato 15 e domenica 16 novembre 2025, a Marina Genova, uno dei più moderni poli internazionali per la grande nautica da diporto, approda Med Soul, l’esposizione-vendita a ingresso gratuito dedicata all’artigianato di eccellenza del Mediterraneo, alla sua prima edizione.

Saranno due giorni dedicati all’arte del “saper fare” in cui sono attesi oltre 60 espositori accuratamente selezionati per evocare l’anima mediterranea attraverso l’eccellenza artigianale, tra culture millenarie, innovazione e sostenibilità. Si tratterà di una partecipazione diversificata all’insegna dell’alta qualità: dagli artigiani custodi delle più antiche e preziose tradizioni, agli artigiani che propongono, spesso in collaborazione con designer, creazioni all’avanguardia con materiali e tecniche sperimentali nel rispetto dell’ambiente.

«Med Soul – dichiara Giuseppe Pappalardo, AD di Marina Genova – intende contribuire a valorizzare l’eccellenza dell’artigianato del Mediterraneo sinonimo di unicità, originalità e qualità, in contrapposizione alla dilagante omologazione dei consumi. Due gli obiettivi dell’evento: creare una straordinaria occasione di incontro tra artigiani e un pubblico selezionato di appassionati, e divulgare la cultura e la bellezza dell’alto artigianato. Non a caso l’evento sarà aperto gratuitamente a tutti».

Arredi e complementi, design e oggettistica, decorazione e restauro, moda e tessuti: questi i settori principali in cui operano gli espositori presenti a Med Soul. Un appuntamento speciale, a ridosso delle festività natalizie, anche per chi è alla ricerca di idee regalo singolari che raccontano storie di passione, sapienza e autenticità.

A rendere Med Soul un evento di grande prestigio contribuisce l’esclusiva location di Marina Genova, polo nautico di eccellenza nel Mediterraneo e luogo di incontro vivo e accogliente nel Ponente genovese, a pochi minuti di auto dal centro cittadino. L’esposizione si svolge al coperto all’interno del Sea You Pavillion e della Galleria Arte in Porto, ma l’intera area del Marina è visitabile, con i suoi moli, banchine e i diversi punti di ristoro. Un ampio parcheggio è disponibile gratuitamente fino a esaurimento posti.