McDonald’s e Amiu insieme, a Bolzaneto raccolti 2,5 chili di mozziconi di sigarette

Genova. Un sabato mattina dedicato alla sostenibilità ha animato Bolzaneto, quartiere di Genova. L’8 novembre si è svolta una raccolta speciale di mozziconi di sigaretta, promossa da Plastic Free Onlus con il patrocinio del Comune di Genova, la collaborazione di AMIU e il supporto di McDonald’s locale.

All’evento hanno partecipato quindici volontari, suddivisi in due gruppi, che si sono ritrovati in piazza Rissotto prima di percorrere le vie del quartiere armati di pinze e sacchetti. In poco più di un’ora e mezza sono stati raccolti oltre 2,5 chilogrammi di mozziconi, un risultato che evidenzia quanto sia ancora diffusa l’inciviltà e quanto sia importante rafforzare la cultura ambientale.

“I mozziconi, pur essendo piccoli, rappresentano uno dei rifiuti più dannosi per l’ambiente urbano e marino”, hanno ricordato i referenti dell’iniziativa, tra cui Ivan Vianello, Miriam Loverso e Pietro Borgarelli. “Ogni sigaretta gettata a terra può impiegare fino a 15 anni per degradarsi, rilasciando sostanze tossiche in grado di contaminare fino a 100 litri d’acqua”.

L’iniziativa rientra in un progetto più ampio di Plastic Free a Genova, rafforzato da un protocollo d’intesa con il Comune. L’obiettivo è intensificare le azioni contro l’inquinamento da plastica e rifiuti tossici, promuovendo attività di sensibilizzazione e il coinvolgimento diretto della cittadinanza.