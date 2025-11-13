  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Plastic free

McDonald’s e Amiu insieme, a Bolzaneto raccolti 2,5 chili di mozziconi di sigarette

All’evento hanno partecipato quindici volontari, suddivisi in due gruppi, che si sono ritrovati in piazza Rissotto prima di percorrere le vie del quartiere armati di pinze e sacchetti

Generico novembre 2025

Genova. Un sabato mattina dedicato alla sostenibilità ha animato Bolzaneto, quartiere di Genova. L’8 novembre si è svolta una raccolta speciale di mozziconi di sigaretta, promossa da Plastic Free Onlus con il patrocinio del Comune di Genova, la collaborazione di AMIU e il supporto di McDonald’s locale.

All’evento hanno partecipato quindici volontari, suddivisi in due gruppi, che si sono ritrovati in piazza Rissotto prima di percorrere le vie del quartiere armati di pinze e sacchetti. In poco più di un’ora e mezza sono stati raccolti oltre 2,5 chilogrammi di mozziconi, un risultato che evidenzia quanto sia ancora diffusa l’inciviltà e quanto sia importante rafforzare la cultura ambientale.

“I mozziconi, pur essendo piccoli, rappresentano uno dei rifiuti più dannosi per l’ambiente urbano e marino”, hanno ricordato i referenti dell’iniziativa, tra cui Ivan Vianello, Miriam Loverso e Pietro Borgarelli. “Ogni sigaretta gettata a terra può impiegare fino a 15 anni per degradarsi, rilasciando sostanze tossiche in grado di contaminare fino a 100 litri d’acqua”.

L’iniziativa rientra in un progetto più ampio di Plastic Free a Genova, rafforzato da un protocollo d’intesa con il Comune. L’obiettivo è intensificare le azioni contro l’inquinamento da plastica e rifiuti tossici, promuovendo attività di sensibilizzazione e il coinvolgimento diretto della cittadinanza.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.