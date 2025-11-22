E’ morto Maurizio Tossini, il re della focaccia di Recco: mondo imprenditoriale ligure in lutto

Genova. La scorsa notte è mancato al policlinico di San Martino l’imprenditore Maurizio Tossini, 68 anni. Col fratello Luigi, dal panificio recchese di via Assereto gestito dalla madre, era riuscito a dar vita ad una serie di panifici a Recco, Rapallo, Chiavari e in altri Comuni e ad un impianto di produzione di focaccia venduta in gran parte d’Italia e poi all’estero.

Lo stabilimento andato distrutto da un incendio ad Avegno, sarà ricostruito nel Monferrato. Maurizio, 68 anni, si occupava della parte commerciale. Da tempo era malato, un male subdolo che lo ha portato alla morte. Lascia in un immenso dolore la moglie Nelly, il fratello Luigi e i parenti tutti.

I funerali lunedì 24 novembre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Recco, dove domani alle 19 verrà recitato il rosario.

Il commiato di Regione Liguria

“Con la morte di Maurizio Tossini perdiamo un imprenditore capace e lungimirante, un interprete autentico della tradizione ligure e un punto di riferimento per tutti. La sua capacità di innovare restando fedele alle radici del territorio rappresenta un esempio per molti giovani e per le imprese della nostra regione – commentano l’assessore al turismo Luca Lombardi e il consigliere delegato allo sviluppo economico Alessio Piana – Con il suo lavoro ha trasformato nel tempo la bottega di famiglia in un’impresa riconosciuta a livello nazionale e internazionale, contribuendo in modo decisivo alla valorizzazione, alla promozione e alla diffusione della focaccia di Recco e delle eccellenze liguri nel mondo. Siamo vicini alla famiglia, ai collaboratori e a tutti coloro che hanno condiviso con lui un percorso imprenditoriale importante”.