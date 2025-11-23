Genova. “Maurizio è stato prima di tutto un uomo straordinario: generoso, determinato, capace di vedere lontano. Come imprenditore ha costruito molto più di un’azienda: ha creato una vera comunità, guidata dai suoi valori, dalla sua visione e da una cultura fatta di rispetto, coraggio e passione”.

Queste le parole di Tossini, l’azienda che Maurizio Rossini, morto nella notte tra venerdì e sabato in ospedale, ha condiviso per ricordare il suo fondatore.

“Come marito e amico ha lasciato un vuoto profondo, illuminato però dal ricordo della sua forza e della sua gentilezza. Dopo un periodo di malattia ci ha lasciato, ma non se n’è mai davvero andato: ha trasferito a tutti noi la sua organizzazione, la sua filosofia, il suo sogno. È questo l’impegno che oggi scegliamo di assumere insieme – proseguono dall’azienda – portare avanti la sua storia, custodirla e farla crescere, perché ciò che Maurizio ha costruito continui a vivere nel futuro che aveva immaginato”.

Tossini è morto a 68 anni. Con fratello Luigi, dal panificio recchese di via Assereto gestito dalla madre, era riuscito a dar vita ad una serie di panifici a Recco, Rapallo, Chiavari e in altri Comuni e ad un impianto di produzione di focaccia venduta in gran parte d’Italia e poi all’estero.

I funerali si svoleranno lunedì 24 novembre alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Recco, dove domani alle 19 verrà recitato il rosario.