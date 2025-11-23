Bassetti contro l’aeroporto Colombo: “Solo 11 voli al sabato, poi si parla di vocazione turistica”

Genova. Matteo Bassetti insorge contro l’offerta dell’aeroporto di Genova Cristoforo Colombo, lamentandosi per la scarsità di voli e di destinazioni.

Con una foto del tabellone delle partenze condivisa sui social, l’infettivologo ha mostrato “i voli che partono dall’aeroporto di Genova in un qualunque sabato autunnale, 11 voli in tutto, con solo cinque destinazioni fuori dall’Italia. E poi c’è qualcuno che si riempie la bocca dicendo che Genova avrebbe una vocazione turistica”, ha concluso Bassetti.

A inizio ottobre Aeroporto di Genova S.p.A aveva diffuso i dati dei primi nove mesi dell’anno, evidenziando una crescita del traffico passeggeri. Secondo i dati comunicati dalla società, nei primi nove mesi del 2025 sono stati 1.218.780 i passeggeri movimentati (+17,8% sul 2024) e 13.548 i movimenti volo (+6,9% sul 2024). Risultati che rendono ancora più vicino il superamento degli 1,5 milioni di passeggeri movimentati raggiunti nel 2019, record storico per lo scalo genovese.

Per quanto riguarda la tipologia di traffico, il contributo maggiore è arrivato dal traffico internazionale che, nel periodo gennaio – settembre 2025, ha registrato un incremento del +43,5% con un picco del +51% nel mese di agosto (oltre 94mila passeggeri).