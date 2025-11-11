La Marinella di Nervi torna all’asta con un prezzo ribassato

Genova. La Marinella di Nervi torna all’asta con prezzo ribassato dopo che il primo incanto, scaduto il 29 settembre, è andato deserto.

La nuova data fissata per l’asta è il 19 dicembre. L’avviso specifica che per l’ex simbolo del litorale di Nervi sarà ceduta l’attività alberghiera, il bar ristorante e la spa (cure salsoiodiche) su cui tanto aveva investito Igor Mendelevich, amministratore della società La Marinella 1934. La società era stata creata nel 2017 per rilanciare l’edificio in stile art-déco abbandonato definitivamente dal 2012.

La Marinella era stata messa in liquidazione giudiziale a febbraio 2025. Il rilancio così atteso non era arrivato, complice anche l’apertura parziale. Il progetto prevedeva un hotel 4 stelle superior e un centro benessere oltre al bar ristorante, unica attività che aveva aperto al pubblico senza però decollare.

Il prezzo base della prima asta era fissato a 1.623.000 milioni, ma non era stata presentata alcuna offerta. Per la seconda asta il prezzo è sceso a 1.217.250 milioni, nella speranza che la nuova cifra possa suscitare interesse in qualche imprenditore che riesca finalmente a far rinascere la Marinella. La cauzione è fissata al 10 per cento, il termine per la presentazione delle offerte al 17 dicembre.