Maresca (Fen Impresa): “No alle addizionali della giunta Salis sul porto”

Genova. “Lo stretto legame di Genova con il suo porto è evidente, il ruolo primario che riveste nell’economia cittadina è indiscutibile, ricordo che il settore della blue economy è stato trainante per il Comune anche nei periodi più difficili, dalla pandemia di Covid-19 ai mesi successivi al crollo del ponte Morandi. Per questo ritengo che l’amministrazione comunale dovrebbe supportare lo sviluppo economico della città, anziché introdurre nuove addizionali, come sta facendo la Giunta Salis, che a mio modo di vedere risultano quantomeno discutibili”. Lo dichiara Francesco Maresca, consigliere comunale di opposizione ma anche responsabile di Fen Impresa Genova.

Maresca sottolinea come le addizionali introdotte dalla giunta Salis rischino di penalizzare un settore che rappresenta il cuore della competitività genovese: “Il porto deve essere sostenuto, non appesantito da ulteriori tasse. Le imprese hanno bisogno di stabilità, di investimenti e di politiche che favoriscano la crescita, non di provvedimenti che ne limitino la capacità di sviluppo”.

FEN Impresa Genova chiede quindi “un ripensamento delle misure adottate e ribadisce la necessità di un confronto aperto con l’amministrazione per individuare strumenti più efficaci, sostenibili e in linea con le esigenze dell’economia marittima e portuale”.