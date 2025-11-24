  • News24
“Mare, balene e baleniere tra storia e immaginario”, a palazzo Ducale l’incontro legato alla mostra Moby Dick

Con lo storico sociale Ferdinando Fasce e il biologo marino Antonio Di Natale. Ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Genova. Lo storico sociale Ferdinando Fasce e il biologo marino Antonio Di Natale saranno i protagonisti del quarto appuntamento del ciclo Nel cuore del mare. Moby Dick, la Balena, la rassegna collegata alla mostra “Moby Dick. La balena”, in corso nell’Appartamento del Doge di Palazzo Ducale.

Mercoledì 26 novembre, alle ore 18.00 parleranno, nella Sala del Minor Consiglio, di Mare, balene e baleniere tra storia e immaginario. Modera l’incontro la direttrice di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura e curatrice della mostra Ilaria Bonacossa.

Una storia, quella delle balene, che affonda le sue radici nel passato più remoto e in uno scenario che va dal Giappone all’Europa. Una storia che si intreccia con i miti e le leggende che caratterizzano da sempre l’Oceano e sostanziano il complesso rapporto intrattenuto con il mare dagli uomini. Il “racconto” della balena ha un’impennata nell’Ottocento, quando l’economia legata alla baleneria diventa un passaggio chiave dello sviluppo globale e le baleniere sembrano esemplificare un peculiare prototipo dell’emergente fabbrica moderna.

