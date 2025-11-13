Mancini in Qatar: l’ex Sampdoria va all’Al Sadd

Roberto Mancini è il nuovo allenatore dell’Al Sadd. La notizia che circolava nei giorni oggi scorsi è diventata realtà: l’ex Sampdoria ha firmato un contratto biennale da cinque milioni l’anno.

Nel suo staff presente anche Massimo Maccarone, suo ex giocatore con un passato in blucerchiato.

Riparte quindi il suo lavoro in panchina dopo l’esperienza non particolarmente positiva con la nazionale dell’Arabia Saudita. Nei mesi scorsi il profilo di Mancini era stato attenzionato da Juventus e Nottingham Forest, ma alla fine il suo futuro prossimo è in Qatar.