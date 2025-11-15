  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Meglio così

Falso allarme per tre escursionisti dispersi ai Piani di Praglia: avevano il cellulare scarico

Dal mattino non si avevano più loro notizie, partite le ricerche dei vigili del fuoco ma nel frattempo sono tornati a casa

vigili del fuoco notte

Genova. Allarme questo pomeriggio nell’entroterra di Genova per tre ragazzi ritenuti dispersi dopo un’escursione ai Piani di Praglia, sulle alture del Ponente, la zona più bersagliata dal maltempo delle ultime ore.

I ragazzi avevano raggiunto la zona in tarda mattinata, poi non hanno fatto più avere loro notizie. Così è scattato l’allarme e sono iniziate le operazioni di ricerca.

Sul posto, fin dal tardo pomeriggio, i vigili del fuoco con squadre specializzate per le ricerche in area impervia, sperando di ritrovare i tre giovani prima della nuova ondata di maltempo prevista per domenica.

In serata l’allarme è fortunatamente rientrato: i tre escursionisti sono tornati autonomamente a casa in buone condizioni di salute. Avevano semplicemente il cellulare scarico.

Più informazioni
leggi anche
Generico novembre 2025
Maltempo
Maltempo, esondato il rio Fegino in Valpolcevera. Tromba marina nel Ponente, paura e danni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.