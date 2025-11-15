Falso allarme per tre escursionisti dispersi ai Piani di Praglia: avevano il cellulare scarico

Genova. Allarme questo pomeriggio nell’entroterra di Genova per tre ragazzi ritenuti dispersi dopo un’escursione ai Piani di Praglia, sulle alture del Ponente, la zona più bersagliata dal maltempo delle ultime ore.

I ragazzi avevano raggiunto la zona in tarda mattinata, poi non hanno fatto più avere loro notizie. Così è scattato l’allarme e sono iniziate le operazioni di ricerca.

Sul posto, fin dal tardo pomeriggio, i vigili del fuoco con squadre specializzate per le ricerche in area impervia, sperando di ritrovare i tre giovani prima della nuova ondata di maltempo prevista per domenica.

In serata l’allarme è fortunatamente rientrato: i tre escursionisti sono tornati autonomamente a casa in buone condizioni di salute. Avevano semplicemente il cellulare scarico.