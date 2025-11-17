Liguria dopo l’allerta, tregua dalla pioggia ma è il tempo delle frane: gli aggiornamenti

Genova. Disagi in Liguria dopo il maltempo che ha colpito il territorio nel fine settimana. La sala operativa della protezione civile segnala alcune criticità, legate in particolare a frane provocate nelle ultime ore dal terreno ormai saturo di acqua.

“In Liguria, chiusa l’allerta meteo – afferma l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone – sono in corso le verifiche da parte dei tecnici incaricati dai Comuni su tutto il territorio. Dopo due giorni di piogge intense, il terreno è saturo d’acqua e per questo è indispensabile la prudenza negli spostamenti. Voglio anche esprimere la mia vicinanza ai soccorritori impegnati nel goriziano dove due persone risultano disperse dopo che una frana ha travolto la loro abitazione. Il mio pensiero è rivolto a chi con preoccupazione attende l’esito delle ricerche”.

A Genova, a Marassi, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza del muro crollato nella notte in salita dell’Orso.

Anche a Bogliasco nella notte è franata una fascia in via Sessarego dove è stata evacuata un’abitazione in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Questa mattina si è svolto il sopralluogo dei tecnici comunali, per la messa in sicurezza nelle prossime ore.

Nel Comune di Ceranesi uno smottamento ha interrotto la strada provinciale tra le frazioni Vaccarezza Superiore e Inferiore ma non risultano abitazioni isolate.

A Cogorno è ancora interrotta la Sp34 tra la frazione Monticelli e il bivio per Galle, dove interverranno i tecnici di Città Metropolitana.

Chiusa anche la Sp26 nel Comune di Ne, tra Pian di Fieno e Botasi. La viabilità è al momento dirottata sull’unica strada alternativa, che risulta sterrata.

Disagi anche a Rapallo, dove è interrotta via Fratelli Betti, interdetta sia per i pedoni che per i veicoli. La chiusura è 50 metri a monte del viadotto autostradale, che non risulta coinvolto. Il traffico è deviato sulla Sp58.

Nel savonese ad Alassio permane il senso unico alternato sulla Sp18, un chilometro a valle della frazione Moglio. Dopo l’intervento dei tecnici comunali, oggi è previsto il coinvolgimento dei privati proprietari dei muri da cui si è verificato il distacco di materiale.

Nello spezzino sono ancora fuori casa le due famiglie evacuate dopo che una frana sulla comunale ha provocato l’isolamento delle loro abitazioni in frazione Bruscarolo. Le quattro persone interessate hanno trovato autonoma sistemazione da familiari. Questa mattina è previsto un sopralluogo del geologo incaricato dal Comune.

Nell’imperiese a Cipressa senso unico alternato sulla statale Aurelia a seguito di una frana.

Per oggi, lunedì 17 novembre, permane ancora instabilità residua sul Centro-Levante con possibili locali rovesci o temporali forti.

Nella notte piogge a macchia di leopardo, con 18,6mm/1h a Sant’Ilario, 46mm/6h a Framura. In tutto l’evento, tra sabato e domenica, sono stati registrati 300mm di piogge a Isoverde (Campomorone), 283mm sul Monte Penello, 245mm a Genova Pegli.

La cumulata complessiva del week end ha visto un massimo orario di 80,2 mm/1h a Statale (Comune di Ne) e un massimo di 16 mm in 5 minuti a Sciarborasca (Cogoleto).

Da domani, martedì 18 novembre, si attende il ritorno del tempo stabile e soleggiato con prevalenza di cielo sereno sia sulla costa sia nelle zone interne, con venti da nord che oltre al ritorno del sole determineranno un abbassamento delle temperature.