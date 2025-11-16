Maltempo, danni anche al Tennis Club di Pegli. Bianchi (Fdi): “Immagini spaventose”

Genova. “Sono immagini davvero impressionati quelle che ho ricevuto dal TC Pegli duramente colpito dal maltempo che si è abbattuto sulla città ed in particolare sul ponente genovese – commenta Alessandra Bianchi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale – Un grande spavento per chi si trovava nell’impianto, tra vetri rotti e alberi sradicati, e conta dei danni già iniziata per il presidente e tutto il suo staff. Il proseguire dello stato di allerta, che oggi passa ad arancione, sicuramente preoccupa ulteriormente il circolo ma anche gli abitanti del quartiere già duramente provati da quanto accaduto ieri”.

“Il maltempo, infatti, si è abbattuto anche sulle abitazioni vicine con i residenti che hanno dovuto fare i conti con gravi danni e soprattutto una grande paura. Quella del TC Pegli – aggiunge Bianchi – è una realtà virtuosa della nostra città, che ho avuto il piacere di conoscere durante il mio mandato”.

“La visione lungimirante della dirigenza unitamente ai grandi investimenti messi in campo hanno fatto del circolo un punto di riferimento per l’intero quartiere sottolineandone la vocazione sociale e aggregativa”.

“Al circolo e a tutte le persone colpite da questa ondata di maltempo tutta la mia solidarietà e vicinanza certa che, in un perfetto gioco di squadra quartiere-circolo, riusciranno a ripartire quanto prima. Mi auguro – conclude Bianchi – che l’amministrazione comunale, che in questi primi mesi di mandato ha completamente messo da parte lo sport questa volta si rimbocchi le maniche e inizi a lavorare anche per supportare la ripresa dell’attività”.