Genova. Una domenica di allerta meteo arancione (che resta in vigore fino alle 24 su Genova) con pioggia incessante fino dalla mattina e precipitazioni che, questo l’unico aspetto positivo, si sono riversate in maniera diffusa su tutto il territorio senza concentrarsi su poche zone, ma che ha visto comunque oltre cento interventi da parte di vigili del fuoco, protezione civile, Aster e polizia locale.

Nel tardo pomeriggio l’ennesimo crollo di un albero di grosse dimensioni, questa volta nella zona del Righi, ha reso necessaria, tra le 18 e le 20 circa la chiusura di via Carso anche nella parte bassa (nella parte alta è chiusa da alcuni giorni per verifiche sull’alberatura legate ai cantieri in atto). Sul posto presenti vigili del fuoco, Aster e polizia locale. L’albero si è abbattuto su alcune auto parcheggiate a bordo strada ma senza che ci siano state persone coinvolte.

Un altro crollo di albero, nel pomeriggio, si era verificato in via Bertani, a Castelletto. In questo caso la pianta si era abbattuta sulla linea della funicolare Amt Sant’Anna, “imprigionando” i passeggeri all’interno della vettura. Anche in questo caso, per fortuna, nessun ferito.

Albero abbattuto in via Della Pineta

Chiusa alla circolazione per alberi caduti anche via Gerbidi, sopra Quezzi. Caduti alberi anche in diversi parchi, come Villa Rossi, a Sestri Ponente. In mattinata problemi simili a Staglieno, in via Tortona, e a Pegli, in via Della Pineta, dove i rami di un albero in bilico sulla strada avevano interrotto il servizio dell’elettricità per alcune famiglie. Solo in serata, sempre oggi, è stata completamente ripristinata la viabilità sul lungomare di Pegli.

guarda tutte le foto 17



Maltempo a Genova, allagamenti e disagi di una domenica di allerta arancione

A causa del maltempo si sono verificati allagamenti in diversi quartieri di Genova: in Valpolcevera in mattinata si è trasformata in una piscina la zona tra via Pisoni e via Rossini, a Rivarolo, per non parlare del sottopasso di Brin, a Certosa, che resta chiuso ormai da sabato. Sempre in Valpolcevera allagata anche l’area nei pressi del supermercato Eurospin, a Teglia.

Allagamenti segnalati anche a Struppa e nella zona della Sciorba, sulla strada di scorrimento sulla sponda sinistra del Bisagno, nonché in centro città sia in piazza Palermo, sia in via Milano, a San Benigno, dove pe diverse ore è stato chiuso il ramo del sottopasso sinistro, che porta verso lungomare Canepa. Anche sulla strada sopraelevata, si sono registrati disagi sempre per allagamenti.

Con l’allerta arancione è stata disposta la chiusura della Aurelia tra Vesima e Arenzano: l’unica strada percorribile è quindi l’autostrada A10.