Disagi

Maltempo a Genova, crolla albero in via Bertani: passeggeri bloccati nella funicolare

Alcune persone rimaste all'interno di una carrozza sono state liberate dai vigili del fuoco. Non ci sono stati feriti

funicolare sant'anna

Genova. Intervento dei vigili del fuoco di Genova per un albero caduto nei pressi della funicolare Amt di Sant’Anna. La pianta si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi, domenica 16 novembre.

L’intervento – l’ennesimo legato al verde urbano in queste ore – è avvenuto all’altezza di via Bertani e via Bottaro. I vigili del fuoco hanno dovuto operare per liberare alcuni passeggeri rimasti all’interno di una carrozza della funicolare.

Non ci sono stati feriti. Le persone sono state fatte uscire in sicurezza. Al momento i pompieri stanno procedendo alla rimozione dell’albero che sta ostruendo il passaggio di una via limitrofa.

