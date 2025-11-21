  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Programma

Dopo lo stop per l’allerta torna Maledetti Architetti: la sopraelevata chiude per la visita

Gli eventi si svolgeranno domenica 23 novembre con le stesse modalità e le prenotazioni già effettuate

sopraelevata

Genova. Gli eventi della manifestazione Maledetti Architetti, slittati lo scorso weekend causa allerta meteo, si svolgeranno domenica 23 novembre con le stesse modalità e le prenotazioni già effettuate.

Gli appuntamenti prevedono anche una visita alla sopraelevata a cura di Anna Sala, Marianna Giannini, Alessandro Meloni, Giulia Sola e Livio Frisenna, che porterà alla chiusura dell’arteria domenica 23 novembre dalle 8 alle 14.30.

Gli altri appuntamenti sono nella chiesa Santa Maria della Vittoria, a Palazzo Lancia, al Dipartimento di Economia, a Palazzo Flotta Lauro, in piazzetta Jacopo da Varagine, al Dipartimento di Architettura e Design, in piazza De Ferrari e a Palazzo SIAT.

Eventi collaterali

  • Bifoli qua, Biffoli là – a cura di Agnese Schena presso DocSAI
  • Apertura centrale solare Sant’Ilario – a cura Fondazione Ansaldo e Associazione inGE
  • Carlo Felicissimo – esposizione modellini presso Carlo Felice
  • Tour Genova su ferro – a cura di Alessandro Ravera
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.