Dopo lo stop per l’allerta torna Maledetti Architetti: la sopraelevata chiude per la visita

Genova. Gli eventi della manifestazione Maledetti Architetti, slittati lo scorso weekend causa allerta meteo, si svolgeranno domenica 23 novembre con le stesse modalità e le prenotazioni già effettuate.

Gli appuntamenti prevedono anche una visita alla sopraelevata a cura di Anna Sala, Marianna Giannini, Alessandro Meloni, Giulia Sola e Livio Frisenna, che porterà alla chiusura dell’arteria domenica 23 novembre dalle 8 alle 14.30.

Gli altri appuntamenti sono nella chiesa Santa Maria della Vittoria, a Palazzo Lancia, al Dipartimento di Economia, a Palazzo Flotta Lauro, in piazzetta Jacopo da Varagine, al Dipartimento di Architettura e Design, in piazza De Ferrari e a Palazzo SIAT.

Eventi collaterali