Lungomare Canepa, messi a dimora i primi alberi del parco lineare: saranno cento tra lecci e jacarande

Genova. “È iniziata la messa a dimora dei primi nuovi lecci e jacarande per la realizzazione del parco lineare di Lungomare Canepa“. Ad annunciarlo, attraverso una nota stampa, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante. Il parco, sorto tra le case e il tracciato viario della Gronda a Mare è sorto in questi anni per ridurre l’impatto del traffico sulle vicine case di Sampierdarena.

“Siamo riusciti a ottenere dall’impresa la posa di piante già di tutto rispetto per dimensioni – prosegue l’assessore Ferrante – la soddisfazione più grande è il rapporto e il confronto proficuo e positivo tra gli uffici tecnici comunali e il comitato dei cittadini di via Lungomare Canepa, che hanno espresso apprezzamento per le piante che sono state inserite”.

Sono previste circa 100 nuove alberature nel nuovo parco urbano, opera inserita nell’ambito della riqualificazione di 1,2 chilometri della viabilità. Il nuovo parco rappresenta una fascia di rispetto tra lungomare Canepa e i fabbricati e sarà composto principalmente da lecci, jacarande, gelsi, melie e sughere. A seguire verranno piantumate le specie arbustive e le tappezzanti. È previsto anche l’inserimento di nuovo arredo urbano.