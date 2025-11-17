Conto alla rovescia per il luna park a Ponte Parodi: il primo giorno giri gratis

Genova. Conto alla rovescia per l’apertura Winter Park, il luna park invernale allestito anche quest’anno a Ponte Parodi. Il giorno dell’inaugurazione è per sabato 6 dicembre, per un’edizione che proseguirà sino a domenica 18 gennaio.

Luna park a Ponte Parodi, voucher di 100 euro per i primi mille visitatori

Come da tradizione il primo giorno i primi mille visitatori riceveranno in omaggio un blocchetto da 100 euro di sconto da utilizzare il giorno stesso o nei successivi giorni feriali, fino a sabato 20 dicembre, per salire su una delle 100 attrazioni allestite. Nella stessa giornata mascotte e animatori offriranno un primo assaggio dell’atmosfera natalizia tipica del Winter Park.

“Abbiamo lavorato molto per rendere questa edizione ancor più ricca delle precedenti – spiega Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – e, per la prima volta, tra le più di 100 attrazioni presenti ci sarà il Nitro, una piattaforma rotante a 360 gradi che sarà sicuramente molto apprezzata dai più temerari. Tra le altre novità, il calendario di eventi avrà più iniziative rivolte alle famiglie, oltre a includere un evento nato vent’anni fa a cui teniamo molto e che, l’anno scorso, ha registrato il record di 4500 presenze da tutta Italia: la mattinata dedicata alle persone con disabilità”.

Promossa la location di Ponte Parodi

Il bilancio del 2024 sembra inoltre confermare che la nuova location – Ponte Parodi è stato scelto al posto della Foce, interessata dai lavori del Waterfront – stia funzionando, sia per il Winter che per il Summer Park: “Nel 2024 in 41 giorni abbiamo registrato 250mila presenze e crediamo molto in questo luogo – dice ancora Gutris – è in una posizione strategica ed è facilmente raggiungibile da cittadini e turisti con autobus e metro. Ringraziamo molto la sindaca Silvia Salis, l’assessora Tiziana Beghin e tutto il Comune di Genova per il lavoro svolto per permetterci di portare in città un luna park di livello internazionale come il Winter Park».

“Nonostante le difficoltà di quest’anno – commenta l’assessora al Turismo e Commercio Tiziana Beghin – il Winter Park, simbolo del nostro Natale, ritorna più ricco che mai. Un ringraziamento speciale va ai nostri uffici e agli organizzatori per la straordinaria sinergia. Da genovese, non vedo l’ora di vedere il parco pieno di famiglie e di bambini. Perché è proprio questo lo spirito del Natale: un lavoro di squadra che si trasforma in gioia condivisa”.

Il luna park è aperto dal 6 dicembre dalle 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757