Lo scienziato di fama mondiale Avram Miller è stato nominato primo “Iit fellow”

Genova. Avram Miller, scienziato e innovatore di fama mondiale, è stato nominato dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) come primo IIT Fellow dell’Istituto. Con questo riconoscimento, Avram Miller inaugura una nuova iniziativa di IIT volta a onorare figure di rilievo nel campo della scienza e dell’innovazione, in linea con tradizioni accademiche e industriali di prestigio internazionale.

L’iniziativa, ispirata alle migliori pratiche internazionali, riunisce personalità di spicco della scienza, della tecnologia e dell’imprenditorialità, il cui lavoro ha avuto un impatto profondo a livello mondiale.

Gli IIT Fellows sono, infatti, leader internazionalmente riconosciuti nei campi della scienza e dell’innovazione — accademici, scienziati e imprenditori che hanno ottenuto risultati eccezionali nei rispettivi settori. La loro nomina rappresenta non solo un riconoscimento prestigioso, ma anche un’opportunità strategica per la crescita e l’internazionalizzazione dell’Istituto.

La nomina di Avram Miller a IIT Fellow rappresenta il riconoscimento di una carriera dedicata all’innovazione e alla creazione di ecosistemi tecnologici globali.

Nel suo nuovo ruolo, Miller metterà a disposizione di IIT la propria esperienza, conoscenza, rete di contatti e capacità visionaria per contribuire alla missione dell’Istituto: trasformare la ricerca scientifica in soluzioni concrete per la società. In particolare, è interessato a esplorare come la robotica e l’intelligenza artificiale possano affrontare le sfide legate all’invecchiamento della popolazione, migliorando la produttività e supportando le persone affette da declino cognitivo.

Durante il suo incarico come Vicepresidente per lo Sviluppo del Business di Intel, Avram Miller ha cofondato Intel Capital, diventata il più importante fondo di venture capital aziendale della sua epoca. Ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo di massa di Internet contribuendo alla diffusione della banda larga che ha plasmato l’evoluzione del mondo connesso. Dopo aver lasciato Intel nel 1999, Miller ha continuato a fornire consulenza strategica a società tecnologiche e a investire in startup. È stato più volte inserito nella Forbes Midas List dei cento migliori investitori di venture capital al mondo. Proveniente dal campo della scienza medica, ha concentrato gran parte della sua attenzione sull’intersezione tra tecnologia e salute.

Il programma IIT Fellows mira a rafforzare la reputazione e l’impatto globale di IIT, promuovendo collaborazioni con figure di spicco la cui visione ed esperienza possano contribuire in modo significativo all’avanzamento della conoscenza e dell’innovazione. Gli IIT Fellows agiscono anche come ambasciatori dell’Istituto all’interno delle proprie comunità professionali in tutto il mondo.

Nominati dal Direttore Scientifico dell’IIT, i Fellows possono partecipare all’intero spettro delle attività dell’Istituto — dalla ricerca accademica al trasferimento tecnologico, fino alla formazione e al mentoring — e sono incoraggiati a collaborare attivamente con i ricercatori dell’IIT per individuare nuove opportunità di sinergia.

«È un onore essere nominato Fellow dell’Istituto Italiano di Tecnologia. Questo ruolo mi offrirà la possibilità di continuare a contribuire allo sviluppo di tecnologie a beneficio dell’umanità e di proseguire la mia crescita personale grazie al confronto con alcuni dei più grandi scienziati e tecnologi d’Europa», ha dichiarato Miller.

«Siamo entusiasti di accogliere Avram Miller come primo IIT Fellow. La sua visione innovativa e il suo impegno nell’applicare la tecnologia a beneficio della società sono pienamente in linea con la nostra missione. Con il suo contributo, intendiamo ampliare l’impatto della nostra ricerca e rafforzare le nostre collaborazioni a livello internazionale» commenta Giorgio Metta, Direttore Scientifico IIT.