Liti e spaccio di ketamina, weekend di controlli e arresti nella movida

Genova. Fine settimana di controlli nella movida per la polizia, che ha pattugliato le zone del centro storico in cui si concentrano i giovani e i locali notturni.

Le volanti e il dispositivo interforze con la pattuglia della polizia di Stato, della guardia di finanza e dell’esercito hanno effettuato controlli appiedati in salita Pollaioli, piazza delle Erbe, giardini Luzzati, via Santa Fede e zona Vigne intervenendo su alcune liti tra giovani.

Proprio in salita Pollaiuoli venerdì notte gli agenti hanno fermato un 26enne tunisino e lo denunciato dopo averlo sorpreso a lanciare alcune bottiglie di vetro a terra, per poi opporre resistenza durante l’identificazione.

Sabato notte invece gli agenti dell’Upgsp sono intervenuti per due liti, entrambe in in via San Donato, a mezzanotte e dopo le due, in cui sono stati identificati i soggetti coinvolti, attualmente in attesa di querela.

Sempre sabato sera, la volante del Commissariato San Fruttuoso, durante il controllo del territorio, ha fermato una vettura con a bordo cinque giovani in via Brigata Bisagno. Uno di loro, un 20enne genovese, è stato trovato in possesso di 18 confezioni di sostanza stupefacente poi analizzate e risultate essere 16 grammi di ketamina. Il giovane è stato arrestato e verrà sottoposto a rito per direttissima domani mattina.

I controlli sono stati estesi fino a piazza del Carmine dove sono stati identificati tre giovani consumatori di crack che sono stati segnalati.