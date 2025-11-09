  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Bilancio

Liti e spaccio di ketamina, weekend di controlli e arresti nella movida

Gli agenti hanno pattugliato il centro storico e le zone del centro città

polizia centro storico notte

Genova. Fine settimana di controlli nella movida per la polizia, che ha pattugliato le zone del centro storico in cui si concentrano i giovani e i locali notturni.

Le volanti e il dispositivo interforze con la pattuglia della polizia di Stato, della guardia di finanza e dell’esercito hanno effettuato controlli appiedati in salita Pollaioli, piazza delle Erbe, giardini Luzzati, via Santa Fede e zona Vigne intervenendo su alcune liti tra giovani. 

Proprio in salita Pollaiuoli venerdì notte gli agenti hanno fermato un 26enne tunisino e lo denunciato dopo averlo sorpreso a lanciare alcune bottiglie di vetro a terra, per poi opporre resistenza durante l’identificazione.

Sabato notte invece gli agenti dell’Upgsp sono intervenuti per due liti, entrambe in in via San Donato, a mezzanotte e dopo le due, in cui sono stati identificati i soggetti coinvolti, attualmente in attesa di querela.

Sempre sabato sera, la volante del Commissariato San Fruttuoso, durante il controllo del territorio, ha fermato una vettura con a bordo cinque giovani in via Brigata Bisagno. Uno di loro, un 20enne genovese, è stato trovato in possesso di 18 confezioni di sostanza stupefacente poi analizzate e risultate essere 16 grammi di ketamina. Il giovane è stato arrestato e verrà sottoposto a rito per direttissima domani mattina. 

I controlli sono stati estesi fino a piazza del Carmine dove sono stati identificati tre giovani consumatori di crack che sono stati segnalati.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.