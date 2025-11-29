Lite ai giardini della Fiumara: 20enne colpito con spray al peperoncino: identificata la coppia di aggressori

Genova. Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri ai giardini Ansaldo, a ridosso del centro commerciale Fiumara, dove gli agenti delle volanti sono intervenuti intorno alle 16.45 dopo una segnalazione di aggressione.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un 20enne egiziano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto all’obbligo di dimora nelle ore notturne, si trovava nel parco insieme alla fidanzata quando sarebbe stato spruzzato con spray al peperoncino durante una discussione con una coppia a loro conosciuta, poi allontanatasi. Il giovane è stato soccorso e trasferito al Villa Scassi per accertamenti.

Dalle testimonianze raccolte, la lite sarebbe scoppiata a causa di attriti tra le due ragazze coinvolte. Il 20enne avrebbe tentato di placare gli animi mettendosi tra loro, ma la 19enne con cui stavano discutendo lo avrebbe colpito con lo spray urticante. Con lei c’era il fidanzato, un altro 19enne egiziano.

Nelle ore successive, grazie al supporto della Sala Operativa, gli agenti hanno rintracciato i due 19enni nei pressi della stazione di Sampierdarena, dove si erano nuovamente incrociati con il 20enne appena dimesso dall’ospedale. La polizia è intervenuta per sedare l’ennesima lite, separare i giovani e identificarli.

Il 19enne egiziano è risultato irregolare sul territorio nazionale ed è stato quindi messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti del caso. Il 20enne, invece, è stato accompagnato presso la propria abitazione per ripristinare la misura cautelare a cui è sottoposto.