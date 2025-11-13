Folla per l’ultimo saluto a Linda Alfano, era psicoterapeuta e vicepresidente di Socrem

trGenova. Si è svolto questa mattina, al tempio crematorio Socrem di Staglieno il saluto di commiato a Linda Alfano, vicepresidente di Socrem, rappresentante del mondo accademico e del consiglio direttivo di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

Linda Alfano si è spenta dopo una malattia, amorevolmente seguita dal marito Tullio e dal figlio Pasqual, oltre che da molti amici.

La cerimonia accompagnata dalla musica e con vari interventi è stata seguita da molte persone che hanno voluto essere presenti. Come ha ricordato Ivano Malcotti, presidente Socrem, Linda Alfano lascia un vuoto che nessuno potrà colmare ma anche una forte eredità culturale per So.Crem, dove è stata a lungo vicepresidente e soprattutto ispiratrice e organizzatrice di tante iniziative, scientifiche e culturali.

Linda Alfano, che avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 15 novembre, era psicoterapeuta, laureata in Psicologia, ha collaborato con il laboratorio di psicodiagnostica dell’istituto di Criminologia e psichiatria forense dell’Università di Genova.

È stata consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale dei Minorenni di Genova e a lungo direttrice Centro Studi Vitale.

Esprimendo appieno le sue volontà, è stato letto un brano molto conosciuto di Antonio Gramsci, “Gli indifferenti”, nel quale Alfano si riconosceva. “Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti….”.