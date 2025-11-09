  • News24
Lutto

È morta a 60 anni Linda Alfano, psicoterapeuta e membro del consiglio direttivo del Ducale

Psicoterapeuta, psichiatra forense e a a lungo direttrice Centro Studi Vitale e vicepresidente So.Crem, si è spenta dopo una lunga malattia

linda alfano

Genova. È morta pochi giorni prima di compiere 60 anni Linda Alfano, psicoterapeuta, psichiatra forense e rappresentante nel consiglio direttivo di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura.

Alfano è stata per lungo tempo vicepresidente di So.Crem e organizzatrice di tante iniziative, scientifiche e culturali, oltre che consulente tecnica d’ufficio per il tribunale dei minorenni di Genova e a lungo direttrice Centro Studi Vitale.

“Sarà molto difficile continuare a portare avanti le idee, le iniziative che vedono So.Crem protagonista a Genova e in Liguria senza Linda Alfano – è il commento di Ivano Malcotti, presidente di So.Crem – Resta forte l’impegno a portare avanti tutti i suoi progetti e tutte le sue battaglie. Nulla sarà lasciato indietro”.

A ricordarla e a lasciare un messaggio è anche il marito Tullio Bandini, professore emerito: Un saluto, un sorriso. Con la tua forza e la tua grazia ci lasci le parole, i pensieri che ci guidano. Tullio, Pasquale e Martina con Rosella, Doriano, Stefano, Paolo e Ivano e con i tanti amici che ti hanno accompagnata in questo difficile viaggio, dedicato agli altri, ai più fragili, ti stringono nel più grande abbraccio, uniti, per respirare ancora insieme, il tuo calore, il tuo splendore”.

