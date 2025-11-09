  • News24
Lo studio

In Liguria più pensionati che lavoratori: è l’unica regione del Nord

Genova e Savona sono le due province che spiccano per il deficit. Nella Città metropolitana i pensionati sono 359.324 contro 349.250

Genova. La Liguria è l’unica regione del Nord in cui ci sono più pensionati che lavoratori, dipendenti e autonomi. Lo rileva la Cgia di Mestre in un nuovo report da cui emerge che Genova e Savona, in particolare, fanno segnare un netto segno meno.

In Liguria sono infatti 656.493 le pensioni erogate al 31 dicembre 2024 a fronte di 633.899 occupati, con un saldo negativo di 22.594 unità.

Un sorpasso che già da diversi anni caratterizza Sud e Isole e che fa spiccare la Liguria tra le regioni nel Nord. A Genova ci sono poco più di 10.000 pensionati in più rispetto ai lavoratori, A Savona 13.753. Nella provincia di Savona sono 119.848 le pensioni erogate a fronte di 106.095 occupati, nella Città metropolitana di Genova sono 359.324 contro 349.250, solo le province di Imperia con 85.255 pensioni e 85.666 occupati (+411) e della Spezia con 92.066 pensioni e 92.888 occupati (+822) hanno un lieve saldo positivo.

Le ripercussioni di questa proporzione –  tanti pensionati e pochi giovani – si fanno sentire anche sulle imprese, che hanno difficoltà a reperire forza lavoro. A oggi la regione che presenta l’indice di anzianità dei dipendenti privati più elevato è la Basilicata (82,7), dove ogni 100 dipendenti al di sotto dei 35 anni ce ne sono 82,7 che hanno oltre 55 anni. Seguono la Sardegna (82,2), il Molise (81,2), l’Abruzzo (77,5) e la Liguria (77,3).

