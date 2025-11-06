Liguria graziata dal meteo (finora): a ottobre temperature nella media e poca pioggia su Genova

Genova. Non troppa pioggia (anzi, quasi troppo poca), solo due allerte meteo, temperature in linea o leggermente inferiori alla media. È la fotografia di ottobre 2025 in Liguria secondo i dati dell’agenzia americana Noaa rianalizzati da Arpal in base alle proprie rilevazioni.

Nel mese di ottobre l’alta pressione ha dominato gran parte dell’Europa occidentale, lasciando invece il centro-est del continente esposto a un canale depressionario che, dalle latitudini polari, si è esteso fino ai Balcani e alla Grecia, interessando a tratti anche la penisola italiana, in particolare il Meridione. La Liguria e il Nord-Ovest italiano sono stati influenzati da un flusso nord-occidentale più fresco, solo a tratti instabile. Le condizioni di instabilità più marcate hanno riguardato soprattutto le regioni meridionali, dove si è verificato un affondo depressionario più deciso associato a maltempo diffuso.

Nel complesso le temperature sono state in linea con la media, semmai con anomalie termiche lievemente negative con scarti compresi fra –0.5 °C e -1 °C, in particolare sul Nord-Ovest padano (Piemonte). In Liguria, l’anomalia media mensile si attesta attorno a –0.5 °C rispetto alla climatologia 1991–2020. Tra l’altro sono state registrate, seppur occasionalmente, anche temperature minime al di sotto dello zero, con -1,5 °C a Ferrania il 27 ottobre. Nello stesso mese nel 2023 e nel 2024 il termometro in Liguria non era mai sceso sotto lo zero.

Per quanto riguarda i valori massimi, anche il 2025 ha fatto registrare delle “ottobrate”: il 12 ottobre la colonnina di mercurio ha toccato i 28,4 °C a Calice Ligure mentre il 10 a Dolcedo ne aveva segnati 28,3. Niente a che vedere con i 33,6 °C registrati a Dego nell’ottobre del 2023 (record assoluto per il mese di ottobre già registrato il 1° ottobre 2011 a Cisano sul Neva). Il 21 ottobre 2024 la temperatura massima del mese lo segnò il termometro di Luni con 28.6 °C.

Ma di ottobre, mese prettamente annuale che in passato ha portato diverse nefaste alluvioni in Liguria, colpisce la relativa scarsità di precipitazioni sul Centro-Ponente, compresa quindi l’area di Genova, che si mantiene sotto la media climatologica per l’anno in corso. A livello regionale il mese non è risultato particolarmente piovoso, come evidenziato anche dalle analisi che mostrano per la Liguria una leggerissima anomalia negativa di circa -0,5 mm/giorno (–15 millimetri/mese).

La mappa delle cumulate mensili (rapporto climatico di ottobre) vede valori crescenti dal Ponente (20-80 mm/mese circa) verso il Centro-Levante (80/100-230 mm/mese) e dalla costa verso l’interno: nel Centro-Levante dal mare verso i monti si osserva un incremento di + 240 mm/mese (da +80 mm/mese a +320 mm/mese circa) che è legato ad effetti orografici che forzano i flussi umidi meridionali.

Nel complesso – sintetizza l’ufficio climatologico di Arpal – un mese autunnale moderato, senza eventi estremi di rilievo, in un contesto dominato dall’alta pressione sull’Europa occidentale e da un flusso nord-occidentale relativamente asciutto sul Nord Italia.