Levante, Bogliolo: “Porterò a Ferrante le chiavi del municipio, ente depotenziato”

Genova. “Porterò all’assessore ai Lavori pubblici le chiavi del municipio, depotenziati i municipi con la negazione della possibilità di lavorare con gli uffici comunali se non dopo sua espressa autorizzazione”. A dirlo è Federico Bogliolo, Vince Genova e Liguria, presidente del municipio Levante, che attacca l’assessore Massimo Ferrante e la giunta Salis, a margine della riunione svoltasi oggi tra lo stesso assessore i presidenti di municipio in tema di manutenzioni.

“I municipi che dovevano essere potenziati ma ancora non si è capito come – scrive Bogliolo – sono finiti nel dimenticatoio, oggi ci è stata negata la possibilità di organizzare incontri e lavorare con gli uffici comunali. Sono estremamente preoccupato perché ho ricevuto, poche ore fa, una mail da parte di una dipendente del Comune di Genova la quale, dopo aver preso visione di una mia richiesta di sopralluogo sul territorio, ha comunicato che per evitare ‘richiami’ avrei dovuto chiedere l’autorizzazione all’assessore ai Lavori pubblici”.

“Ciò che preoccupa è, tuttavia, il diktat ricevuto dall’assessore, prontamente informato, lo stesso, infatti, ha riferito che vale così per tutti e che il municipio Levante deve adattarsi. Ha fatto anche lui il presidente e sa bene che non si può aspettare per un sopralluogo, soprattutto quando ci sono urgenze che coinvolgono i cittadini”, continua.

“Questa non è la tanto sbandierata condivisione e volontà di ascolto: è un sistema gerarchico ben definito, rigido e che non aiuta il lavoro sul territorio, lo appesantisce – conclude Bogliolo – a questo punto, se non avremo possibilità di rapportarci con gli uffici tecnici del Comune, porterò direttamente le chiavi del municipio all’Assessore certo che allora potrà amministrare direttamente lui tutto il Levante Genovese”.