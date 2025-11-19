L’avvicinamento della Sampdoria: Coda rientra in gruppo, la Bosnia di Hadzikadunic tra le possibili avversarie dell’Italia ai playoff

Si avvicina la partita contro la Juve Stabia. La Sampdoria dunque prosegue la preparazione recuperando qualche giocatore. Spicca su tutti il recupero di Massimo Coda, tornato ad allenarsi in gruppo. Continua invece la gestione differenziata, tra palestra e massaggi, di Antonin Barak. I due “golden boys” blucerchiati, Pafundi e Pedrola hanno fatto una seduta di corsa insieme, mentre è più complicato il percorso degli altri indisponibili. Altare, Conti, Malagrida, Ravaglia e Ricci proseguono il percorso di recupero, mentre continuano le terapie per Abildgaard, Cuni e Ferrari. Da monitorare la situazione di Riccio che fa i conti con un fastidio al polpaccio che sente dalla scorsa settimana. Con le già importanti assenze in difesa, sarebbe fondamentale non perdere anche l’ex Modena.

A proposito di difensori, domani dovrebbe rientrare Hadzikadunic dopo gli impegni con la Bosnia-Erzegovina. Il classe 1998 ha giocato tutta la partita contro l’Austria. Il match è terminato 1-1 e ha costretto i balcanici ai playoff, dove potrebbero eventualmente sfidare l’Italia nella seconda gara di marzo. Sempre domani dovrebbe tornare a disposizione anche Luigi Cherubini, reduce dagli impegni con l’Under 21.

Intanto l’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per il prossimo turno. A dirigere Sampdoria-Juve Stabia sarà Luca Zufferli, con gli assistenti Ricci e Ceolin. Il quarto ufficiale sarà Zoppi, al VAR Baroni e Pezzuto. Per Zufferli sarà la quarta partita con la Sampdoria in campo, l’ultimo precedente è la sconfitta ai rigori in Coppa Italia contro lo Spezia.