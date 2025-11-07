“Lavoro, Resistenza, Costituzione”, il convegno di Cgil per la valorizzazione del patrimonio storico documentale

Genova. “Lavoro, Resistenza, Costituzione: le radici e l’attualità dell’identità della Repubblica” è il titolo del convegno organizzato da Fondazione Giuseppe Di Vittorio e Cgil Nazionale per mercoledì 12 novembre alle ore 9,30 presso l’Auditorium Giuliano Carlini Area archeologica dei Giardini Luzzati di Genova.

Il convegno conclude le iniziative organizzate a Genova per la settimana nazionale degli archivi storici Cgil, evento organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio e Cgil Nazionale in collaborazione con la Camera del Lavoro e con patrocinio del Comune di Genova.

Le giornate genovesi rappresentano un momento di studio, condivisione e valorizzazione del patrimonio storico documentale della Cgil con l’obiettivo di agevolare la fruizione del materiale a studiosi, ricercatori, studenti con l’obiettivo di fornire chiavi di lettura del presente partendo dallo studio delle fonti.

In occasione della settimana degli Archivi Cgil si terranno incontri con le scuole e seminari monotematici, mentre nell’area archeologica sarà stata allestita ad ingresso gratuito “La pace sui muri” mostra dei manifesti Cgil sulla pace e il disarmo conservati presso l’Archivio del Lavoro della Camera del Lavoro di Milano.

L’evento conclusivo degli appuntamenti si terrà il 12 novembre con il convegno “Lavoro, Resistenza, Costituzione: le radici e l’attualità dell’identità della Repubblica”, attraverso il quale, con il contributo di studiosi, esperti e politici, saranno affrontati i temi fondanti la nostra Repubblica a partire dalla centralità del lavoro in un raffronto tra ieri e oggi.

Dopo i saluti istituzionali di Alessandro Terrile vice sindaco di Genova, Francesca Imperiale Dirigente Soprintendenza archivistica e bibliografica della Liguria e Massimo Bisca Presidente provinciale Anpi Genova si terranno le relazioni introdotte da Mattia Gambilonghi della Fondazione Di Vittorio: “I lavoratori e la guerra di Resistenza (1943-1945)” Fabrizio Loreto (Università di Torino), “Il lavoro nella Costituzione e nella sua attuazione: le diverse stagioni della Repubblica” Valeria Nuzzo (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli), “Regolazione e valore del lavoro tra crisi e trasformazioni” Lisa Dorigatti (Università degli Studi di Milano Statale), “Ripensare la centralità del lavoro nella crisi della globalizzazione neoliberale” Agustin José Menendez (Universidad Complutense de Madrid). Nella seconda parte della mattinata si terrà la tavola rotonda moderata da Edmondo Montali della Fondazione Di Vittorio. Partecipano Igor Magni Segretario generale Camera del lavoro di Genova, Sergio Cofferati già segretario generale della Cgil e europarlamentare, Adolfo Pepe Fondazione Di Vittorio, Elisabetta Piccolotti Parlamentare AVS-Sinistra Italiana, Maria Cecilia Guerra Parlamentare PD responsabile lavoro, Francesco Sinopoli Presidente Fondazione Di Vittorio.