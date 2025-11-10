Lavori sulla rete idrica, il 12 novembre rubinetti a secco tra San Quirico e Pontedecimo

Genova. Ireti comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno mercoledì 12 novembre 2025 dalle ore 02:00 alle ore 23:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova:
• Via San Quirico nel tratto a monte del bivio con Via Superiore Budulli
• Via Inferiore Budulli
• Via Rio Fulle
• Viale Agostino Dellepiane
• Via Giuseppe Gallesi
• Via Lungo Polcevera
• Piazza Giuseppe Arimondi
• Passo Isocorte
• Via Guido Poli
• Via Paolo Anfossi
• Via Beata Chiara
• Piazza Pontedecimo
• Via Domenico Meirana
• Vico Perino
• Via Natale Gallino fino al civico 34A
• Via Felice Del Canto
• Via Rustico da Caschifellone
• Via Benedetto da Cesino fino al civico 64
• Salita Millo
• Via Campomorone fino al civico 35B
• Salita al Castello di Pontedecimo
• Via a Cesino
• Via Percile
• Vie limitrofe alle località sopra indicate
Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte, potrebbero verificarsi locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno comunque in breve tempo.
In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo, con medesimo orario.