Lavagna, il corpo ritrovato sulla battigia è di un pensionato comasco

Lavagna. È stato identificato il corpo rinvenuto senza vita questa mattina sulla battigia di Cavi di Lavagna. Si tratta di Vittorio Sovalvigo, 89enne di Como, che in questi giorni si trovava in vacanza nel Tigullio con la moglie.

Il personale della Circomare (Guardia costiera) di Santa Margherita Ligure per l’intera giornata ha cercato tra le denunce di persone scomparse e ha rintracciato i famigliari.

Questi hanno spiegato che il pensionato questa mattina all’alba era uscito per una passeggiata. Sarà ora il magistrato a decidere se effettuare la autopsia o consegnare subito il corpo alla famiglia. L’ipotesi è quella di un malore