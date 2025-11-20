Lanterna, il tunnel subportuale cancella (momentaneamente) la passerella pedonale: Aspi fornirà i bus navetta

Genova. Nell’ambito degli interventi per la realizzazione del Tunnel Sub-Portuale, anche il complesso monumentale della Lanterna sarà interessato da lavori di adeguamento. In particolare, la passerella pedonale che fa parte della passeggiata panoramica del museo verrà temporaneamente smontata per consentire il riposizionamento delle pile di sostegno dell’impalcato, garantendo così le distanze di sicurezza dalle linee ferroviarie portuali. I lavori si svolgeranno dal 20 novembre 2025 al 28 febbraio 2026.

Durante tutto il periodo dei lavori, l’accesso alla Lanterna sarà comunque garantito grazie a un servizio navetta gratuito, messo a disposizione da Autostrade per l’Italia, esecutore dell’intervento. La navetta collegherà Piazzale San Benigno – punto di partenza della passeggiata panoramica – con l’ingresso del Museo della Lanterna, con corse ogni circa 20 minuti. Il servizio sarà attivo nei giorni e orari di apertura – dal venerdì alla domenica dalle ore 10 alle ore 18 – indicati anche nel calendario ufficiale del museo.

Per facilitare l’esperienza dei visitatori, la segnaletica dell’area sarà aggiornata e saranno installati totem informativi sia in Piazzale San Benigno (punto di partenza della navetta) sia presso l’Infopoint della Lanterna (punto di arrivo).

Durante la durata dei lavori verranno applicate tariffe ridotte: il biglietto intero sarà di 6 euro e comprenderà l’accesso al Parco, al Museo e al Faro (fino alla prima terrazza), mentre il ridotto costerà 5 euro e includerà gli stessi servizi.