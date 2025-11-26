La I Zona FIV lancia il progetto Under 25: un’opportunità per i giovani velisti

Genova. Il Comitato I Zona della Federazione Italiana Vela (FIV) ha annunciato oggi un’importante iniziativa dedicata ai giovani talenti, aprendo le selezioni per il “Progetto Under 25 Monotipo/Altura”. L’obiettivo è formare un gruppo di 12 atleti, sei uomini e sei donne, che parteciperanno a un programma tecnico-agonistico di alto livello, finalizzato a creare nuove opportunità di crescita nel mondo della vela. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 31 dicembre 2025.

Il progetto offre un percorso formativo completo che non solo mira a preparare un equipaggio competitivo per il Campionato Italiano delle Zone 2026, ma vuole anche favorire l’inserimento dei giovani nel prestigioso circuito della vela Monotipo e d’Altura.

Tra le opportunità previste, spicca la possibilità per tre atleti selezionati di partecipare al celebre Trofeo Accademia Navale a bordo dell’imbarcazione Tridente, mentre altri sei atleti potranno competere al Campionato delle Zone. Il programma include sessioni di allenamento presso il CN Rapallo e a La Spezia, a fianco di velisti della II Zona, promuovendo uno scambio tecnico e umano fondamentale per la crescita sportiva.

“Questa attività è fondamentale per la nostra Zona – ha dichiarato Alessandro Pezzoli, Presidente della I Zona FIV. “Vogliamo offrire ai nostri ragazzi, molti dei quali studenti universitari, la possibilità di continuare a praticare lo sport della vela a livelli elevati. È un’esperienza che arricchisce non solo il loro bagaglio sportivo, ma ha anche importanti ricadute sui loro studi e sul loro futuro professionale, insegnando loro il valore del lavoro di squadra e della dedizione”.

Sulla stessa linea, il Direttore Tecnico Zonale, Marco Iazzetta, ha sottolineato l’importanza del lavoro tecnico: “Il progetto Under 25 rappresenta un passaggio tecnico indispensabile per garantire continuità nel percorso formativo dei nostri giovani. Lavorare con un gruppo dedicato ci permette di affinare le competenze di manovra, lettura del campo e gestione della barca in contesti più complessi, trasmettendo ai ragazzi una metodologia che li accompagni nel naturale passaggio dalle classi giovanili all’altura. Questo progetto rafforza l’identità tecnica della Zona e ci consente di porre basi solide per affrontare le sfide dei prossimi anni”.

Andrea Boscolo, Responsabile Academy I Zona, ha aggiunto: “Questa iniziativa non è soltanto un percorso sportivo, ma anche un investimento umano e culturale. Accompagnare i giovani nella vela d’altura significa dare continuità alla loro passione, consolidare competenze trasversali e favorire un ambiente in cui la collaborazione, la responsabilità e lo spirito di squadra diventano valori centrali. Il progetto Under 25 crea un ponte tra formazione, crescita personale e futuro agonistico, confermando l’impegno della I Zona nel supportare i velisti in ogni fase del loro sviluppo”.

L’iniziativa rappresenta un’occasione unica per i giovani velisti di confrontarsi, crescere e costruire una solida base per il proprio futuro agonistico, il tutto in un contesto che favorisce lo scambio e la collaborazione tra atleti provenienti da circoli diversi. Il bando è reperibile sul sito web di Primazona oppure lo si può richiedere scrivendo direttamente alla Segreteria del Comitato I Zona FIV (i-zona@federvela.it).