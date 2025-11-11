Genova. Sabato 15 e domenica 16 novembre, La Città dei Bambini e dei Ragazzi partecipa ad Avventure tra le Pagine – Leggiamo al Museo, con uno speciale appuntamento di lettura e attività basato sul libro “Un Paese chiamato Verduropoli” di Stefania Mancini, dietista e autrice.

L’appuntamento è proposto in entrambe le giornate nelle fasce orarie 10:30 -12:30 e 15:00 – 17:00 ed è compreso nel biglietto di ingresso.

Prendendo spunto dai personaggi protagonisti di una fiabesca avventura nel mondo di Verduropoli, i partecipanti giocano insieme per scoprire la meraviglia della diversità di alcuni frutti e ortaggi, in un’esplosione di forme e di colori. I cinque sensi saranno utili per riconoscerne le caratteristiche di freschezza, comprendendo l’importanza del rispetto della stagionalità e delle produzioni locali. Un’ “elettrizzante” esperienza finale mostrerà le caratteristiche del tutto inaspettate di alcuni vegetali!

L’attività proposta dalla Città dei Bambini e dei Ragazzi coinvolgerà bambini e adulti con l’intento di divulgare l’importanza del consumo quotidiano di prodotti freschi e sensibilizzare al rispetto dell’ambiente, approfondendo le tematiche legate alla riduzione degli sprechi dei prodotti alimentari.

Avventure tra le pagine – Leggiamo al museo, è l’evento promosso e coordinato da Kid Pass nei musei e spazi culturali italiani che nelle giornate 14, 15 e 16 novembre si animano con tante letture creative e attività sul tema della letteratura dedicate alle famiglie con bambini e ragazzi fino a 12 anni.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi è aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 17:30 (ultimo ingresso ore 15:30).

Si consiglia di prenotare il biglietto di ingresso per tempo acquistandolo su www.cittadeibambini.net