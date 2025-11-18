  • News24
Quilter nations series

Italrugby, Pablo Dimcheff: “Il Cile sarà una squadra molto motivata”

Italia Vs Sud Africa
Foto d'archivio

Genova. Mattinata tipicamente invernale a Torino dove la Nazionale Italiana Maschile prosegue la preparazione verso il Test Match contro il Cile, terza ed ultima partita nelle Quilter Nations Series per gli Azzurri in calendario allo stadio Ferraris di Genova sabato 22 novembre alle 21.10. Le partite degli Azzurri sono trasmesse in diretta su Sky Sport e Rai.

Allenamento intenso per la squadra guidata da Gonzalo Quesada che nella prima parte della mattinata ha svolto lavoro collettivo – e successivamente divisi in reparto – sul campo del Cus Torino. Nella seconda parte il gruppo si è spostato in palestra.

“Con il Cile ci aspettiamo una partita molto dura soprattutto davanti – ha esordito Pablo Dimcheff nell’incontro stampa odierno – anche perché difendono molto bene. In attacco non calciano molto, amano avere il pallone in mano e giocare alla ricerca degli spazi. Ci aspettiamo sabato una grande battaglia: loro hanno tanta voglia di giocare un match così e saranno molto carichi, con l’obiettivo di fare la miglior partita possibile contro di noi. Stanno facendo un lavoro incredibile, si sono qualificati per il secondo Mondiale consecutivo e credo che continueranno a crescere”.

“Con Gonzalo mi trovo molto bene. È un gran perfezionista ed è molto chiaro. Questo fa sì che la squadra lo segua al meglio: quello che facciamo in allenamento riusciamo a farlo anche in partita e questo è merito anche della sua chiarezza nel guidarci” ha sottolineato Dimcheff.

