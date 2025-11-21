Italrugby, Michele Lamaro verso il Cile: “Focus sulla nostra prestazione”

Genova. Un cielo nuvoloso ha fatto da sfondo al Captain’s run dell’Italia allo stadio Ferraris di Genova che domani – sabato 22 novembre – alle 21.10 ospiterà il terzo ed ultimo Test Match degli Azzurri nelle Quilter Nations Series. La squadra guidata da Gonzalo Quesada affronterà il Cile: diretta su Sky Sport Arena, Nowtv, Rai Sport e Raiplay.

“E’ bello essere rientrato in gruppo. E’ dal Sei Nazioni che non vesto questa maglia. Già da inizio novembre ero impaziente di tornare – ha esordito Michele Lamaro nella conferenza stampa odierna al termine dell’allenamento di rifinitura – ma a causa di un piccolo problema fisico non sono riuscito a scendere in campo. Non vedo l’ora di poterlo fare domani sera.”

“E’ stato belle vedere giocare i miei compagni di squadra contro Australia e Sudafrica, mi rende ancora più orgoglioso di quello che stiamo costruendo come gruppo. Nella prima partita mi sono emozionato a vedere la gioia nei loro occhi. Contro il Sudafrica abbiamo offerto una grande prova di maturità, ma possiamo iniziare a provare a prenderci le opportunità che ci capitano”.

“Partite come quella che ci aspetta contro il Cile sono sempre insidiose. Prima di tutto non conosci benissimo il tuo avversario: gli altri giocatori capita di averli incontrati con il club o in Nazionale. Personalmente non ho mai giocato contro il Cile. Sicuramente non li sottovalutiamo. Siamo consapevoli di affrontare una squadra che è nel ranking dietro di noi: in passato ci è capitato di soffrire contro avversari simili. Ad esempio l’Uruguay che abbiamo affrontato a Parma qualche anno fa: sono squadre che mettono in campo un grande orgoglio e che vengono in Italia per metterci in difficoltà. Dobbiamo essere bravi ad essere focalizzati sul nostro lavoro per non permettere loro di entrare in partita: sarà questa la chiave del match”.

“Uno dei più grandi obiettivi per noi sarà quello di provare a controllare tutto quello che possiamo e provare a spingerci oltre e fare meglio delle ultime due partite, proseguendo nel nostro percorso di crescita indipendentemente dall’avversario che affrontiamo. Questo si può fare se ci concentriamo sulle cose basiche prima per poi provare a costruire qualcosa di grande” ha sottolineato il capitano dell’Italia.