Italrugby, convocato Zilocchi in preparazione al test match contro il Cile

Genova. Ultimo giorno di allenamento a Torino per la Nazionale Italiana Maschile che prosegue la preparazione verso il Test Match contro il Cile, terza ed ultima partita dell’Italia nelle Quilter Nations Series in calendario sabato 22 novembre alle 21.10 allo Stadio Ferraris di Genova, partita che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e Rai.

Mattinata lunga di lavoro sul campo del Cus Torino con allenamento collettivo dove la squadra guidata da Gonzalo Quesada ha svolto l’ultima seduta della settimana che, per l’occasione, è stata aperta al pubblico con la presenza di numerosi tifosi e giovani rugbisti provenienti dalle squadre locali che hanno salutato gli Azzurri per l’ultimo allenamento a Torino nel 2025.

In vista della partita contro il Cile, mancherà nell’elenco dei convocati Marco Riccioni. Il pilone azzurro ha subito un infortunio in allenamento che non gli permetterà di essere presente per l’ultimo Test Match della Nazionale maschile nel 2025. Le condizioni del giocatore saranno seguite congiuntamente dagli staff medici della Nazionale e dei Saracens.

In vista dell’ultima partita del 2025 lo staff tecnico dell’Italia ha convocato Giosuè Zilocchi. Il pilone, classe 1997 in forza al Benetton, ha raggiunto il raduno della Nazionale a Torino e si allenerà regolarmente con il gruppo azzurro nella giornata odierna.

Questa la lista dei giocatori convocati:

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 68 caps)

Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 57 caps)

Muhamed HASA (Zebre Parma 3 caps)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 19 caps)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 24 caps)

Tallonatori

Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 5 caps)

Pablo DIMCHEFF (Colomiers Rugby, 2 caps)

Giacomo NICOTERA (Stade Français, 36 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 57 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 8 caps)

Enoch OPOKU GYAMFI (Bath, esordiente)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 66 caps)

Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 14 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 32 caps)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 7 caps)

Giacomo FERRARI (Zebre Parma, esordiente)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 48 caps)

David ODIASE (Zebre Parma, 3 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 37 caps)

Mediani di mischia

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 18 caps)

Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 20 caps)

Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 36 caps)

Mediani di apertura

Giacomo DA RE (Zebre Parma, 5 caps)

Paolo GARBISI (Toulon, 49 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Toulon, 48 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 16 caps)

Damiano MAZZA (Zebre Parma, esordiente)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 33 caps)

Ali/Estremi

Mirko BELLONI (Zebre Parma, 2 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 30 caps)

Monty IOANE (Lione, 41 caps)

Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 9 caps)

Lorenzo PANI (Zebre Parma, 8 caps)

Edoardo TODARO (Northampton Saints, esordiente)

Invitato

Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma, esordiente)

Atleti non considerati per infortunio:

Tommaso ALLAN (Perpignan, 87 caps)

Matteo CANALI (Zebre Parma, 2 caps)

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 20 caps)

Dino LAMB (Canon Eagles, 12 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 33 caps)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 65 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 16 caps)

Marco RICCIONI (Saracens, 36 caps)

Jacopo TRULLA (Zebre Parma, 17 caps)

Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 19 caps)