Aspettando Italia-Cile: tutti gli eventi in vista della finale di rugby

Genova. La Liguria aspetta il match Italia-Cile: il comitato regionale Federazione Italia Rugby, insieme alla FIR e ai club della regione, si sta preparando al capitolo finale delle Quilter Nations Series che si giocherà allo stadio Ferraris di Genova sabato 22 novembre alle ore 21.10, e i tesserati e gli appassionati hanno la possibilità di avvicinarsi alla partita degli Azzurri con diversi eventi organizzati sul territorio.

Venerdì 21 novembre alle ore 17.30 presso il Macron Sports Hub di Genova (via Canevari) si terrà il “meet&greet”, incontro aperto al pubblico per foto e autografi con alcuni atleti della Nazionale.

Alle 19.00 presso la Club House del campo da rugby Campo Androne di Recco, presentazione del libro “Test Match” con gli autori Cristian Lovisetto e Andrea Pelliccia e con Andrea Cimbrico (Responsabile Comunicazione FIR) come moderatore.

Sabato 22 novembre, dalle ore 10.00 alle 12.00 allo stadio Carlini-Bollesan di Genova “Donne allo Stadio” a cura del settore femminile del CUS Genova Rugby. Per bambine e ragazze di tutte le età un’occasione per provare il rugby senza scontro fisico, in un’esperienza ludica divertente e coinvolgente.

Dalle 14.30 “Festa del Rugby Ligure” per categorie U6, U8 e U10. Partecipano squadre da tutta la regione e i bambini, insieme alle famiglie e agli allenatori, si sposteranno poi a Marassi per tifare Italia.

A Cogoleto inoltre le “Vespe” locali ospiteranno gli U14 dell’Unione Rugby Capitolina per tre giorni di allenamenti e condivisione, andranno tutti insieme al Ferraris per la partita dell’Italia e avranno l’opportunità di seguire un clinic tecnico con Simone Ragusi e importanti tecnici irlandesi. I ragazzi liguri ricambieranno la visita agli amici romani in occasione del prossimo 6 Nazioni.

A Recco, la squadra “old” (le Orche) ospiterà i sardi del Sinnai per una partita e relativo terzo tempo prima di spostarsi a Genova per tifare Italia.

A Sant’Olcese, sulle alture genovesi, l’Amatori Rugby Genova ospiterà sul suo campo un match tra due compagini che hanno scelto di giocare proprio a Genova sabato 22 novembre per poi andare insieme a vedere la partita degli Azzurri: La Massa – Dynamo Dora Rugby vs Stella Rossa Milano Rugby.