Sestri e Pegli, rete idrica danneggiata: il 26 novembre arrivano le autobotti

Genova. Ireti comunica che per consentire le attività di riparazione di un danno causato da terzi alla condotta di distribuzione primaria della rete acqua potabile del ponente genovese, si renderà necessaria un’interruzione della fornitura idrica per la giornata di mercoledì 26 novembre, dalle 8 alle 20, che interesserà le utenze del Comune di Genova nella parte bassa dei quartieri di Sestri Ponente e Pegli, indicativamente tra il civico 46 di via Giacomo Puccini e via Pegli (località Risveglio).

A causa della complessità dell’intervento, sono probabili abbassamenti di pressione, mancanza acqua e fenomeni di intorbidimento transitori anche alle parti superiori dei quartieri sopracitati e nelle zone limitrofe ad essi.

Si raccomanda pertanto, anche dove nelle zone indicate non si verifichi alcuna interruzione di fornitura, di utilizzare l’acqua solo per motivi di prima necessità per l’intera giornata di mercoledì 26 novembre.

Sarà prevista l’attivazione del servizio sostitutivo con tre autobotti in stazionamento presso via Soliman, piazza Cosma Clavarino e i giardini Giacomo Catellani.

In caso di condizioni meteo avverse o per causa di forza maggiore le lavorazioni potranno essere posticipate alla giornata successiva con medesimo orario.