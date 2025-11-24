  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Da sapere

Sestri e Pegli, rete idrica danneggiata: il 26 novembre arrivano le autobotti

Ireti comunica che per consentire le attività di riparazione di un danno causato da terzi alla condotta si renderà necessaria un’interruzione della fornitura idrica

rubinetto acqua

Genova. Ireti comunica che per consentire le attività di riparazione di un danno causato da terzi alla condotta di distribuzione primaria della rete acqua potabile del ponente genovese, si renderà necessaria un’interruzione della fornitura idrica per la giornata di mercoledì 26 novembre, dalle 8 alle 20, che interesserà le utenze del Comune di Genova nella parte bassa dei quartieri di Sestri Ponente e Pegli, indicativamente tra il civico 46 di via Giacomo Puccini e via Pegli (località Risveglio).

A causa della complessità dell’intervento, sono probabili abbassamenti di pressione, mancanza acqua e fenomeni di intorbidimento transitori anche alle parti superiori dei quartieri sopracitati e nelle zone limitrofe ad essi.

Si raccomanda pertanto, anche dove nelle zone indicate non si verifichi alcuna interruzione di fornitura, di utilizzare l’acqua solo per motivi di prima necessità per l’intera giornata di mercoledì 26 novembre.

Sarà prevista l’attivazione del servizio sostitutivo con tre autobotti in stazionamento presso via Soliman, piazza Cosma Clavarino e i giardini Giacomo Catellani.

In caso di condizioni meteo avverse o per causa di forza maggiore le lavorazioni potranno essere posticipate alla giornata successiva con medesimo orario.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.