Intelligenza artificiale, i dati di Confartigianato: in Liguria la usa solo il 20% delle imprese

Genova. In Liguria l’intelligenza artificiale rappresenta ancora una frontiera da esplorare. Secondo i dati elaborati dall’ufficio studi di Confartigianato Liguria, solo un’impresa con dipendenti su cinque (20%) utilizza oggi strumenti di intelligenza artificiale, per un totale di 4.662 realtà attive, quasi tutte micro e piccole imprese. Un dato che, pur leggermente superiore alla media nazionale (19,3%), conferma quanto sia ancora ampio il divario digitale che separa molte micro e piccole imprese dall’adozione di tecnologie ormai alla portata di tutti.

Delle 4.662 imprese con dipendenti che impiegano l’intelligenza artificiale 932 sono artigiane e 4.598 micro e piccole imprese. A livello provinciale, Genova guida la diffusione con 2.450 imprese utilizzatrici (18,7% del totale provinciale), seguita da Savona con 889 (19,1%), La Spezia con 674 (21,5%) e Imperia con 649 (23,0%), che registra la quota più alta di imprese che impiegano l’IA nei propri processi.

L’indagine di Confartigianato evidenzia inoltre come il 70% delle imprese che non utilizza l’intelligenza artificiale dichiari di non sapere come introdurla nei propri processi, mentre il 34% degli imprenditori non si considera sufficientemente esperto nell’uso delle tecnologie digitali più recenti.

Un quadro che conferma la necessità di percorsi formativi accessibili e mirati, capaci di tradurre l’innovazione in strumenti pratici e comprensibili per le microimprese.

“L’intelligenza artificiale non sostituisce l’intelligenza artigiana: la potenzia – sottolinea Giancarlo Grasso, presidente di Confartigianato Liguria –. Per questo è fondamentale accompagnare le imprese a conoscerla e a usarla con consapevolezza. Il nostro obiettivo è rendere l’innovazione digitale accessibile a tutti, anche a quelle microimprese che, pur con risorse limitate, si trovano oggi a competere in un mercato sempre più globale”.

Per rispondere a questa esigenza concreta, Confartigianato Liguria promuove un corso gratuito sull’intelligenza artificiale per microimprese realizzato con il contributo di Regione Liguria.

“Regione Liguria sostiene con convinzione percorsi formativi che aiutano le imprese a innovare e a restare competitive – commenta Simona Ferro, Assessore alla Formazione di Regione Liguria -. La formazione è la chiave per rendere l’innovazione davvero alla portata di tutti e per dare anche alle microimprese la possibilità di comprendere come l’intelligenza artificiale possa semplificare il lavoro quotidiano e aprire nuove opportunità di crescita. Con questo corso promosso da Confartigianato vogliamo favorire competenze digitali diffuse e un’economia capace di guardare al futuro”.

Un percorso interattivo e aperto a tutti, che aiuterà imprenditori e collaboratori a scoprire come utilizzare l’IA in modo semplice e pratico, per semplificare la gestione quotidiana, migliorare l’organizzazione del lavoro e comunicare in modo più efficace. Il percorso si rivolge a tutte le microimprese, indipendentemente dal settore di attività, ed è pensato per essere accessibile anche a chi parte da zero.”

Il corso prevede due incontri introduttivi (base e intermedio) e approfondimenti dedicati ai principali settori – benessere, alimentare, fashion, edilizia e automotive – con esempi concreti e strumenti subito applicabili alla vita d’impresa.

Tutti gli appuntamenti si terranno online a partire dal 7 novembre.