“Insieme sull’Acquedotto Storico”: tre percorsi per una giornata alla scoperta del gioiello della Val Bisagno

Genova. Un’occasione unica per riscoprire e valorizzare uno dei gioielli storici e ingegneristici della città: l’Acquedotto Storico di Genova. Sabato 8 novembre 2025, l’iniziativa “Insieme sull’Acquedotto Storico”, organizzata dalla Federazione per la Tutela e la Valorizzazione dell’Acquedotto Storico della Valbisagno in collaborazione con il Municipio Media IV, proporrà ben tre diverse escursioni guidate lungo i percorsi dell’antica infrastruttura.

La giornata si preannuncia ricca di storia e natura, con partenze previste per le ore 9:00 per tutti gli itinerari, ognuno con una durata stimata tra le tre e le tre ore e mezza.

Percorso 1: Da Staglieno. Partenza dall’ingresso principale del celebre cimitero monumentale. I referenti sono Fausto Papini e Giancarlo Marzorati.

Percorso 2: Dalla Casetta dei Filtri. L’inizio è fissato in Via San Felice, all’altezza della fermata bus. A guidare il gruppo saranno Emilio Barbetti e Rita Martini.

Percorso 3: Dal G.A.U. L’itinerario prende il via da Piazza Suppini, 4, con Giancarla Casagrande e Salvatore Russo come referenti.

L’iniziativa rientra nel più ampio Patto di Collaborazione “Valorizzazione Acquedotto Storico”, sottolineando l’importanza di tutelare questo patrimonio. Tutte le escursioni culmineranno in un momento conviviale presso il Circolo ARCI di Pino Sottano. Qui sarà offerta la possibilità di pranzare al costo di 12 euro (la cui prenotazione si farà all’inizio della giornata attraverso gli organizzatori)

Gli organizzatori ricordano che, per ragioni di sicurezza, “i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio Si raccomanda ai partecipanti di prendere nota della data di riserva: in caso di maltempo, l’evento verrà rimandato al 15 novembre”.