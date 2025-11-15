  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Fermato

Infastidisce i passeggeri sul bus, poi aggredisce un uomo: 47enne arrestato a Sestri Ponente

L'uomo si era avvicinato per dirgli di smetterla, poi la lite degenerata in violenza con una bottiglia e un cacciavite

Generica

Genova. Un 47enne marocchino senza dimora è stato arrestato dalla polizia per lesioni personali aggravate e possesso ingiustificato di armi dopo aver aggredito un passeggero alla fermata del bus.

Giovedì pomeriggio l’uomo, palesemente ubriaco, è salito su un autobus della linea 1 e ha iniziato a urlare e sbraitare volgarità, infastidendo gli altri utenti e spaventando i bambini.

Un passeggero si è avvicinato a lui per dirgli di smetterla ma il 47enne, per tutta risposta, lo ha insultato e provocato. I due, poi, sono scesi dal mezzo pubblico a Sestri Ponente, in via Puccini, continuando a litigare finché il marocchino dapprima ha sferrato un colpo di bottiglia sulla testa dell’altro uomo, poi, visto che il contendente si è difeso con veemenza, ha estratto un cacciavite tentando di colpirlo più volte, senza riuscirci.

L’equipaggio delle volanti intervenuto a seguito delle numerose segnalazioni al 112 ha impedito conseguenze più gravi della lite, dividendo i due uomini e portando l’aggressore in questura. L’uomo è stato denunciato e, poiché irregolare in Italia, la sua posizione sul territorio nazionale è al vaglio dell’ufficio immigrazione.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.