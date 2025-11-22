“Incontriamoci sul Molo: inclusione e partecipazione alla Foce”, grande successo per l’iniziativa del 22 novembre

Genova. Si è conclusa con grande partecipazione e tanto entusiasmo l’iniziativa “Incontriamoci sul molo: inclusione e partecipazione alla Foce”, promossa da Assoutenti Genova con il patrocinio e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova – Municipio VIII Medio Levante. L’appuntamento, svoltosi questa mattina presso l’ASD Foce “Dario Schenone” in Corso Italia, ha richiamato numerosi cittadini, famiglie e residenti.

La giornata si è aperta con l’accoglienza e il caffè di benvenuto, per poi proseguire con il percorso “Alla scoperta del mare”, realizzato in collaborazione con il Centro Subacqueo Mediterraneo Duilio Marcante e i pescatori dell’ASD Foce, che hanno guidato i partecipanti tra esplorazioni virtuali dei fondali e dimostrazioni delle tradizioni della pesca.

Molto apprezzato anche il laboratorio creativo a tema natalizio, in collaborazione con il Centro del Riuso e del Riparo di Via Bologna, che ha coinvolto grandi e piccoli in attività manuali a tema natalizio.

L’iniziativa in collaborazione con Anffas Genova, Special Team Genova, Cooperativa Sociale Genova Integrazione s.c.ar.l. e Angsa Liguria APS, le associazioni del territorio impegnate sull’inclusione e sul sostegno alle persone con disabilità. La loro partecipazione ha rappresentato il cuore dell’incontro, valorizzando il dialogo, la condivisione e il vivere uno spazio comune senza barriere.

La presenza di queste realtà ha rafforzato l’obiettivo dell’evento: creare un momento di comunità aperto e inclusivo, in cui persone con diverse esigenze e abilità potessero incontrarsi, conoscersi e partecipare attivamente alle attività proposte, accessibili a tutti.

L’evento si è concluso con la premiazione dei partecipanti e una merenda conviviale, trasformando la mattinata in un momento di comunità, scambio e inclusione.