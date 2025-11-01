  • News24
Incidente a Rivarolo, schianto auto-moto: grave un 40enne con commozione cerebrale

È successo venerdì sera in via Rivarolo, il motociclista è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino

Genova. Grave incidente venerdì sera in via Rivarolo, nell’omonimo quartiere. Un’auto e una moto si sono scontrate e un uomo di circa quarant’anni è rimasto seriamente ferito.

È successo poco prima delle 21.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rosa Rivarolese con l’automedica del 118 e la polizia locale per i rilievi del caso.

A causa dell’impatto il motociclista mostrava segni di commozione cerebrale. Per questo è stato stabilizzato e portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Le sue condizioni non sarebbero critiche.

Gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

