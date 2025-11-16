  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Incidente

Scontro tra auto in via Nizza, feriti una ragazza e un uomo

E' successo nel tardo pomeriggio. Sul posto soccorsi, vigili del fuoco e polizia locale

Generico novembre 2025

Genova. Incidente stradale in via Nizza, nel quartiere di Albaro, nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 16 novembre. Due automobili che percorrevano la strada in opposte direzioni si sono scontrate per ragioni ancora da chiarire.

L’ambulanza 3-280 della Croce Bianca Genovese e quella della Squadra Emergenze sono intervenute insieme ai vigili del fuoco allertata per un codice rosso.

La passeggera di una delle due vetture, una ragazza di 23 anni, aveva colpito con la testa il parabrezza anteriore del veicolo creando una borlatura, e risultanva dolorante al collo.

È stata estratta dall’automobile e portata in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. Il conducente dell’auto non ha avuto necessità di cure.

Anche il secondo automobilista, un 50enne con un sospetto trauma nella regione cervicale, è stato ospedalizzato, sempre in codice giallo, al San Martino.

Sul posto anche la polizia Locale per i rilievi, gli accertamenti etilometrici e la viabilità.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.