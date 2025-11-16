Scontro tra auto in via Nizza, feriti una ragazza e un uomo

Genova. Incidente stradale in via Nizza, nel quartiere di Albaro, nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 16 novembre. Due automobili che percorrevano la strada in opposte direzioni si sono scontrate per ragioni ancora da chiarire.

L’ambulanza 3-280 della Croce Bianca Genovese e quella della Squadra Emergenze sono intervenute insieme ai vigili del fuoco allertata per un codice rosso.

La passeggera di una delle due vetture, una ragazza di 23 anni, aveva colpito con la testa il parabrezza anteriore del veicolo creando una borlatura, e risultanva dolorante al collo.

È stata estratta dall’automobile e portata in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. Il conducente dell’auto non ha avuto necessità di cure.

Anche il secondo automobilista, un 50enne con un sospetto trauma nella regione cervicale, è stato ospedalizzato, sempre in codice giallo, al San Martino.

Sul posto anche la polizia Locale per i rilievi, gli accertamenti etilometrici e la viabilità.