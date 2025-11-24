  • News24
Autonomo

Auto su un fianco in via Hermada a Sestri Ponente, l’incidente all’alba: due feriti

Sul posto soccorsi e vigili del fuoco

Genova. Incidente stradale in questo lunedì 24 novembre, intorno alle 6 del mattino, a Sestri Ponente.

I vigili del fuoco sono intervenuti in via Hermada dove un’automobile era finita su un fianco.

Il conducente dell’utilitaria ne ha perso il controllo autonomamente e ha finito la corsa capottata. Lo stesso e il passeggero sono riusciti a uscire da soli dall’abitacolo.

Sul posto l’automedica del 118, la Croce Oro di Sampierdarena e la Croce Verde di Sestri Ponente. Le persone ferite sono state trasportate in codice giallo all’ospedale Galliera.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e la vettura.

