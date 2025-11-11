Genova. Ennesimo incidente sulle strade genovesi mercoledì, giornata in cui in mattinata ha perso la vita Roberto Frau, 51 anni, in un incidente in moto a Pra’.

Intorno alle 15 in via Isonzo, a Sturla, padre e figlio sono stati investiti da un’auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Entrambi sono stati soccorsi dalle ambulanze della Croce Gialla e dall’automedica.

Il padre è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino, non in pericolo di vita, mentre il piccolo è stato portato al Gaslini in codice giallo con lievi ferite.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale per i rilievi. Il conducente dell’auto, incolume, è risultato negativo all’alcoltest. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.