  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ancora

Incidente a Sturla, padre e figlio investiti da un’auto sulle strisce

Ennesimo incidente sulle strade genovesi dopo una mattinata tragica

ambulanza notte corso europa croce gialla

Genova. Ennesimo incidente sulle strade genovesi mercoledì, giornata in cui in mattinata ha perso la vita Roberto Frau, 51 anni, in un incidente in moto a Pra’.

Intorno alle 15 in via Isonzo, a Sturla, padre e figlio sono stati investiti da un’auto mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Entrambi sono stati soccorsi dalle ambulanze della Croce Gialla e dall’automedica.

Il padre è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino, non in pericolo di vita, mentre il piccolo è stato portato al Gaslini in codice giallo con lievi ferite.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale per i rilievi. Il conducente dell’auto, incolume,  è risultato negativo all’alcoltest. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento.

Più informazioni
leggi anche
roberto frau
Chi era
Roberto Frau, chi era il motociclista morto nell’incidente sull’Aurelia a Pra’
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.