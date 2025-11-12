Investita da uno scooter sulle strisce pedonali muore dopo un mese e mezzo: disposta l’autopsia

Genova. A nemmeno 24 ore di distanza dalla morte di Roberto Frau, il motociclista che ieri ha perso la vita a Pra’, c’è la diciottesima vittima della strada a Genova.

Si tratta di una donna di 87 anni, Anna Feltrin. L’anziana era stata investita da uno scooter il 30 settembre a Sestri Ponente. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali tra via Costa e via Corradi quando la moto l’aveva urtata facendola cadere. Soccorsa immediatamente era stata ricoverata per oltre un mese e all’ospedale San Martino. Le indagini erano state affidate agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. Era stata poi dimessa ma le sue condizioni si sono aggravate ed è morta ieri a casa sua. La pm d turno Arianna Ciavattini ha disposto l’autopsia. Il centauro era stato indagato inizialmente per lesioni stradali ma dopo il decesso la sua posizione si è aggravata. Al vaglio anche le dimissioni dall’ospedale

Anche il pm Francesco Cardona Albini ha disposto l’autopsia per chiarire la dinamica dell’incidente costato la vita a Frau. Secondo una prima ricostruzione degli agenti dell’infortunistica, l’auto procedeva nella stessa direzione della moto e, dopo avere messo la freccia, avrebbe iniziato la manovra di svolta verso un parcheggio libero superando la linea di mezzeria. La moto, che arrivava da dietro, l’avrebbe presa in pieno. Il centauro è stato sbalzato contro la vettura ed è caduto poi a terra.