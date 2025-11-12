  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ieri

Investita da uno scooter sulle strisce pedonali muore dopo un mese e mezzo: disposta l’autopsia

Vittima una donna di 87 anni. Autopsia anche sul corpo di Roberto Frau, il 51enne di Arenzano morto ieri a Pra' dopo lo schianto contro un'auto

strisce pedonali

Genova. A nemmeno 24 ore di distanza dalla morte di Roberto Frau, il motociclista che ieri ha perso la vita a Pra’, c’è la diciottesima vittima della strada a Genova.

Si tratta di una donna di 87 anni, Anna Feltrin. L’anziana era stata investita da uno scooter il 30 settembre a Sestri Ponente. La donna stava attraversando sulle strisce pedonali tra via Costa e via Corradi quando la moto l’aveva urtata facendola cadere. Soccorsa immediatamente era stata ricoverata per oltre un mese e all’ospedale San Martino. Le indagini erano state affidate agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. Era stata poi dimessa ma le sue condizioni si sono aggravate ed è morta ieri a casa sua. La pm d turno Arianna Ciavattini ha disposto l’autopsia. Il centauro era stato indagato inizialmente per lesioni stradali ma dopo il decesso la sua posizione si è aggravata. Al vaglio anche le dimissioni dall’ospedale

Anche il pm Francesco Cardona Albini ha disposto l’autopsia per chiarire la dinamica dell’incidente costato la vita a Frau. Secondo una prima ricostruzione degli agenti dell’infortunistica, l’auto procedeva nella stessa direzione della moto e, dopo avere messo la freccia, avrebbe iniziato la manovra di svolta verso un parcheggio libero superando la linea di mezzeria. La moto, che arrivava da dietro, l’avrebbe presa in pieno. Il centauro è stato sbalzato contro la vettura ed è caduto poi a terra.

Più informazioni
leggi anche
Ambulanza incidente polizia locale
Cronaca
Incidenti mortali, il 2025 è l’anno più tragico dell’ultimo triennio: a Genova più di una vittima al mese
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.