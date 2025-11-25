Scontro fra due auto a Sant’Olcese: gravemente ferito un bimbo di 2 anni

Genova. Grave incidente stradale questo pomeriggio a Vicomorasso, nel Comune di Sant’Olcese. L’incidente è avvenuto tra due auto, una Land rover e una Panda, intorno alle 16 in via Alcide De Gasperi.

Sul posto sono arrivati i militi della Croce oro di Manesseno e l’automedica Golf 2 del 118 inviata dalla centrale operativa e anche l’elicottero dei vigili del fuoco.

L’unico ferito nello schianto infatti è stato un bambino di soli 2 anni che viaggiava sulla Panda insieme alla mamma, ha riportato un importante trauma cranico.

Per questo il piccolo e stato soccorso e poi trasportato in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova. Sul posto anche i carabinieri, ma i rilievi dell’incidente sono affidati alla polizia locale.