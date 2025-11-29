Incidente stradale sull’autostrada A12, all’uscita di Genova-Est: motociclista in codice rosso

Genova. Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 29 novembre, sull’autostrada A12, nella galleria San Pantaleo, all’uscita del casello di Genova Est.

E’ successo intorno alle 17. A scontrarsi un’auto e una moto. Gravemente ferito il motociclista, un giovane di circa 30 anni, portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

Si registrano al momento forti code in entrata per cui è consigliata agli automobilisti entrata di Genova Nervi per chi è diretto verso Livorno e di Genova Ovest per chi è diretto verso ponente.