  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Incidente

Quinto, scontro auto-moto in via Gianelli: una cinquantenne in condizioni gravissime

È stata intubata e portata d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Martino. La macchina stava uscendo da un parcheggio e non ha dato la precedenza

ambulanza automedica 118

Genova. Grave incidente nel primo pomeriggio in via Gianelli a Quinto. Un’auto e una moto si sono scontrate e la donna alla guida del mezzo a due ruote ha avuto la peggio.

Lo scontro è avvenuto pochi minuti prima delle 13.00. Sul posto sono intervenuti la Pubblica Assistenza Nerviese, l’automedica Golf 1, i vigili del fuoco e la polizia locale per gestire il traffico ed effettuare tutti i rilievi del caso.

La motociclista, una donna di circa cinquant’anni, ha riportato un grave trauma cranico. È stata intubata e portata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino. Illeso il conducente dell’autovettura.

Secondo una prima ricostruzione del nucleo infortunistica della polizia locale, l’auto stava uscendo da un parcheggio e, durante la manovra, non avrebbe concesso la precedenza alla moto che procedeva lungo la via. Da ulteriori verifiche, però, è emerso che la motociclista, diretta verso levante, avrebbe tentato di passare nello spazio tra l’auto impegnata nella manovra sul lato mare e un secondo veicolo che, nello stesso momento, la stava sorpassando. La collisione è stata particolarmente violenta.

La dinamica rimane al momento non ancora definitivamente accertata e ulteriori verifiche sono in corso.

Più informazioni
leggi anche
Incidente mortale via perlasca
Tragico bilancio
Incidenti mortali, il 2025 è l’anno più tragico dell’ultimo triennio: a Genova più di una vittima al mese
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.