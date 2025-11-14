Quinto, scontro auto-moto in via Gianelli: una cinquantenne in condizioni gravissime

Genova. Grave incidente nel primo pomeriggio in via Gianelli a Quinto. Un’auto e una moto si sono scontrate e la donna alla guida del mezzo a due ruote ha avuto la peggio.

Lo scontro è avvenuto pochi minuti prima delle 13.00. Sul posto sono intervenuti la Pubblica Assistenza Nerviese, l’automedica Golf 1, i vigili del fuoco e la polizia locale per gestire il traffico ed effettuare tutti i rilievi del caso.

La motociclista, una donna di circa cinquant’anni, ha riportato un grave trauma cranico. È stata intubata e portata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Martino. Illeso il conducente dell’autovettura.

Secondo una prima ricostruzione del nucleo infortunistica della polizia locale, l’auto stava uscendo da un parcheggio e, durante la manovra, non avrebbe concesso la precedenza alla moto che procedeva lungo la via. Da ulteriori verifiche, però, è emerso che la motociclista, diretta verso levante, avrebbe tentato di passare nello spazio tra l’auto impegnata nella manovra sul lato mare e un secondo veicolo che, nello stesso momento, la stava sorpassando. La collisione è stata particolarmente violenta.

La dinamica rimane al momento non ancora definitivamente accertata e ulteriori verifiche sono in corso.